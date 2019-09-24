Россия заявила о 30 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала 33 случая нарушения перемирия в Сирии за сутки, Турция — 20, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.

По данным российской стороны, 33 нарушения режима прекращения военных действий произошло в Идлибе, Алеппо, Латакии и Хаме.

Турецкая часть представительства совместной комиссии заявила о 20 фактах открытия огня в этих сирийских провинциях.

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня осуществляется в рамках выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

В июле Россия заявила о шести случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки.