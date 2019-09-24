Мадуро анонсировал визит в Россию 24 сентября

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что «в течение нескольких часов» отправится с официальным визитом в Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

«Через несколько часов, сегодня ночью (24 сентября. — RT) я отправлюсь с официальным визитом в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой», — приводит РИА Новости его слова. 

По информации Мадуро, он намерен обсудить динамику развития двусторонних отношений и «найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.

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