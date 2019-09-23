Трамп жалуется, что ему не дают Нобелевскую премию

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Президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что ему не дают Нобелевскую премию мира.
Трамп жалуется, что ему не дают Нобелевскую премию
  • Reuters

«Я бы получил Нобелевскую премию за много разных вещей, если бы они давали ее по-честному, а они этого не делают», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Он также вспомнил, что его предшественник на посту президента США Барак Обама получил премию в 2009 году.

«Они дали премию Обаме сразу после того, как он занял пост президента, и он сам не мог понять, за что он её получил. И знаете что? Это единственное, в чём я с ним согласен», — сказал Трамп.

Ранее Трамп выражал уверенность, что он не получит Нобелевскую премию мира за выстраивание отношений с Северной Кореей.

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