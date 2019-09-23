Трамп жалуется, что ему не дают Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что ему не дают Нобелевскую премию мира.

«Я бы получил Нобелевскую премию за много разных вещей, если бы они давали ее по-честному, а они этого не делают», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Он также вспомнил, что его предшественник на посту президента США Барак Обама получил премию в 2009 году.

«Они дали премию Обаме сразу после того, как он занял пост президента, и он сам не мог понять, за что он её получил. И знаете что? Это единственное, в чём я с ним согласен», — сказал Трамп.

Ранее Трамп выражал уверенность, что он не получит Нобелевскую премию мира за выстраивание отношений с Северной Кореей.