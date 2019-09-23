В Пакистане призвали США «не загонять Иран в угол». Как заявил зампредседателя пакистанского сената Салим Мандвивалла, любые обвинения против Тегерана должны быть подкреплены вескими доказательствами.

«Я считаю, нельзя загонять Иран в угол. У Ирана, очевидно, есть свои союзники», — сказал политик РИА Новости.

По его словам, США рискуют повторить сценарий вмешательства в Ирак, поэтому Вашингтону не следует делать выводы без расследования.

«Мы (мусульманские страны Ближнего Востока. — RT) не можем вести войну друг с другом. Это просто невозможно. Любая такая война очень опасна. Она может привести ко многим конфликтам, многим войнам. Она может распространиться», — заявил Мандвивалла.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран готов обсуждать с США соглашения, которые действовали бы на постоянной основе.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хочет мирного решения конфликта Соединённых Штатов с Ираном.

Он отметил, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке нацелено на мирное решение проблемы Ирана.