Посольство подтвердило гибель россиянина на Кипре
- РИА Новости
«Посольство России на Кипре с прискорбием подтверждает факт гибели 22 сентября российского гражданина 1954 г. р., отдыхавшего в Протарасе», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что сотрудники посольства находятся в контакте с полицией Кипра, родственниками погибшего, а также сотрудниками страховой компании.
«Принимаются все необходимые меры для транспортировки тела на родину. Выражаем свои искренние соболезнования родственникам и близким погибшего», — добавили в дипмиссии.
Ранее СМИ сообщали, что российский турист утонул на курорте Протарас на Кипре.