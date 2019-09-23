Посольство подтвердило гибель россиянина на Кипре

Посольство России на Кипре подтвердило гибель российского туриста, отдыхавшего в Протарасе.

«Посольство России на Кипре с прискорбием подтверждает факт гибели 22 сентября российского гражданина 1954 г. р., отдыхавшего в Протарасе», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что сотрудники посольства находятся в контакте с полицией Кипра, родственниками погибшего, а также сотрудниками страховой компании.

«Принимаются все необходимые меры для транспортировки тела на родину. Выражаем свои искренние соболезнования родственникам и близким погибшего», — добавили в дипмиссии.

Ранее СМИ сообщали, что российский турист утонул на курорте Протарас на Кипре.