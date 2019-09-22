Родственник Джона Кеннеди баллотируется в сенат США

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Внучатый племянник 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди, член палаты представителей США Джо Кеннеди объявил о своём намерении баллотироваться в сенат.
Родственник Джона Кеннеди баллотируется в сенат США
  • Reuters

Как сообщает CBS, такое заявление Джо Кеннеди сделал во время своей речи в Ист-Бостоне, где жила семья Кеннеди.

«У нас есть сенат, который вместо того, чтобы использовать возможности каждого человека, тянет нас вниз. И я баллотируюсь в сенат США, чтобы покончить с этим, чтобы дать отпор», — приводит издание его слова.

Его оппонент — Эдвард Марки, который в течение 40 лет работал конгрессменом.

2 августа умерла внучка бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США — Сирша Кеннеди Хилл.

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