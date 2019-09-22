В Пакистане в аварии с участием автобуса погибли 25 человек

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По меньшей мере 25 человек погибли в результате аварии с участием автобуса на северо-западе Пакистана, ещё 20 человек получили травмы, сообщает ABC со ссылкой на полицию.
В Пакистане в аварии с участием автобуса погибли 25 человек
  • Reuters

Как рассказал офицер Абдул Вакил, инцидент произошёл в районе города Чилас, автобус ехал из Скарду в Равалпинди.

Отмечается, что авария могла произойти из-за отказа у автобуса тормозов.

В конце августа сообщалось, что автобус с 35 пассажирами упал в реку в результате обрушения моста в пакистанском округе Кохистан. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 26 человек.

Также в июле в Пакистане 11 человек погибли при столкновении поездов.

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