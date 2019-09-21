Полиция Парижа задержала 65 человек на акции «жёлтых жилетов»

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Полиция Парижа задержала 65 сторонников движения «жёлтых жилетов» на несогласованной акции протеста. Об этом сообщили в Twitter ведомства.
Полиция Парижа задержала 65 человек на акции «жёлтых жилетов»
  • Reuters

«На данный момент правоохранительные органы задержали 65 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, протестующие не нанесли ущерба городской инфраструктуре.

Ранее сообщалось о задержании 26 человек на акции «жёлтых жилетов» в городе Нант.

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