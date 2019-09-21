Полиция Парижа задержала 65 человек на акции «жёлтых жилетов»
- Reuters
«На данный момент правоохранительные органы задержали 65 человек», — говорится в сообщении.
#manifestations | 65 interpellations réalisées par les #FDO à ce stade sur #Paris.— Préfecture de Police (@prefpolice) September 21, 2019
Pas de dégradations commises.
Кроме того, по данным полиции, протестующие не нанесли ущерба городской инфраструктуре.
Ранее сообщалось о задержании 26 человек на акции «жёлтых жилетов» в городе Нант.