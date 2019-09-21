Полиция Парижа задержала 65 человек на акции «жёлтых жилетов»

Полиция Парижа задержала 65 сторонников движения «жёлтых жилетов» на несогласованной акции протеста. Об этом сообщили в Twitter ведомства.

Reuters

«На данный момент правоохранительные органы задержали 65 человек», — говорится в сообщении. #manifestations | 65 interpellations réalisées par les #FDO à ce stade sur #Paris.

Pas de dégradations commises. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 21, 2019 Кроме того, по данным полиции, протестующие не нанесли ущерба городской инфраструктуре. Ранее сообщалось о задержании 26 человек на акции «жёлтых жилетов» в городе Нант.