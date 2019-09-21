Иран предупредил о намерении «сбивать любой вторгшийся беспилотник»

Иран будет сбивать любые беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.

«Мы продолжим сбивать беспилотники, вторгающиеся в наше воздушное пространство», — сказал он в эфире Press TV.

По его словам, Иран решителен в своих ответных действиях, любой его ответ будет жёстким.

20 июня в Иране заявили, что беспилотник США Global Hawk был сбит Военно-воздушными силами КСИР в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство ближневосточного государства.