Иран предупредил о намерении «сбивать любой вторгшийся беспилотник»

Короткая ссылка
Иран будет сбивать любые беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Иран предупредил о намерении «сбивать любой вторгшийся беспилотник»
  • РИА Новости

«Мы продолжим сбивать беспилотники, вторгающиеся в наше воздушное пространство», — сказал он в эфире Press TV.

По его словам, Иран решителен в своих ответных действиях, любой его ответ будет жёстким.

20 июня в Иране заявили, что беспилотник США Global Hawk был сбит Военно-воздушными силами КСИР в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство ближневосточного государства. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить