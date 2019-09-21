Представитель Белого дома оговорился об оккупации Киевом части России

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Высокопоставленный представитель администрации США оговорился в ходе общения с журналистами и заявил, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть территории России, передаёт РИА Новости.

«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны,…включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договорённостей», — заявил представитель администрации.

Позднее журналисты уточнили у него, что он подразумевает под оккупацией территорий России.

Отвечая на этот вопрос, он сообщил, что «США, Европа не признают Крым российской территорией» и заявил, что «Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией».

Он также отметил, что «у России, как у участника Минских соглашений и нормандского формата, есть обязательства придерживаться договорённостей».

Представитель администрации добавил, что американский лидер Дональд Трамп обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским «вопрос важности того, чтобы Россия соблюдала Минские соглашения».

В феврале 2019 года бывший президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на митинге в городе Жолква оговорился, назвав Украину «агрессором».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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