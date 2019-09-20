По меньшей мере два человека задержаны в США у Зоны 51
Отмечается, что в июне миллионы людей записались на мероприятие «Штурм Зоны 51» в Facebook.
Военные ответили угрозами о применении силы в случае попыток проникновения на базу.
Зона 51 — секретная военная база в американском штате Невада, получившая в общественном мнении ассоциацию с теорией заговора о посещениях инопланетян.
Участники проекта по штурму Зоны 51 полагают, что на территории базы могут содержаться доказательства существования внеземных цивилизаций.
Подробнее об акции — в видеоролике RT.