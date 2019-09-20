По меньшей мере два человека задержаны в США у Зоны 51

Около 75 человек собрались у входа на базу Зона 51 в американском штате Невада, по меньшей мере два человека задержаны. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в июне миллионы людей записались на мероприятие «Штурм Зоны 51» в Facebook. Военные ответили угрозами о применении силы в случае попыток проникновения на базу. Зона 51 — секретная военная база в американском штате Невада, получившая в общественном мнении ассоциацию с теорией заговора о посещениях инопланетян. Участники проекта по штурму Зоны 51 полагают, что на территории базы могут содержаться доказательства существования внеземных цивилизаций. Подробнее об акции — в видеоролике RT.