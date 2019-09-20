Эксперт прокомментировал намерения США в случае «агрессии» России

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Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о том, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».
Эксперт прокомментировал намерения США в случае «агрессии» России
  • РИА Новости

Как отметил Михайлов, Балтийский флот, по сути, прикрывает Калининградскую область, поскольку Калининград — штаб Балтфлота.

По словам эксперта, это прежде всего надводные и подводные корабли, военная авиация, войска противовоздушной обороны и береговые войска. Воздушное пространство прикрывают несколько дивизионов зенитно-ракетных систем С-400 и модернизированных С-300.

«В сформированном Калининградском особом районе разместились ударные мобильные комплексы тактических ракет «Искандер», — напомнил Михайлов.

Он добавил, что в регионе есть и радиолокационная станция системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам объединённой системы ПВО государств — участников СНГ Айтеч Бижев в беседе со «Взглядом» прокомментировал заявление Харригяна.

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