Иран не спланировал встречу по СПВД на Генассамблее ООН

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Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегерану не удалось спланировать встречу министров стран — членов ядерной сделки на полях Генассамблеи ООН из-за проблем с американскими визами у иранской делегации.
Иран не спланировал встречу по СПВД на Генассамблее ООН
  • РИА Новости

«Наш министр только сегодня выехал в Нью-Йорк, поэтому мы посмотрим, состоится ли там встреча министров, потому что до вчерашнего дня не было известно, получит ли наша делегация визы, чтобы поехать в Нью-Йорк. Из-за этого встреча и другие вопросы не были спланированы», — приводит РИА Новости его слова.

Гариб-Абади отметил, что главы МИД уже находятся в Нью-Йорке: «Поэтому давайте подождём и посмотрим, что будет в Нью-Йорке, состоится встреча на уровне министров или нет».

Ранее в постпредстве Ирана при ООН сообщили, что президент страны Хасан Рухани и министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф получили визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

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