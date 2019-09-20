Россиян предупредили о проблемах с транспортом в Гонконге

В Гонконге из-за новых протестных акций возможны перебои в работе общественного транспорта.

Об этом заявило генеральное консульство России в Гонконге.

«По информации, размещённой в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 20 сентября... В этой связи вероятны перебои в работе общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Генконсульство рекомендует россиянам воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок.

В августе из-за протестов были отменены все авиарейсы из аэропорта Гонконга.