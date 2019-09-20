Эксперт прокомментировал планы США в случае «агрессии» России

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Военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о том, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».
Эксперт прокомментировал планы США в случае «агрессии» России
  • Калининград. Архивное фото / © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Они стремятся выставить нашу страну, наши вооружённые силы «противником номер один» — и все эти высказывания делаются ради этого», — считает Хатылев.

Как отметил эксперт, за этим нужно видеть главное — Соединённые Штаты могут готовить перевооружение своих ядерных сил.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление Харригяна.

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