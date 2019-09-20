Эксперт прокомментировал планы США в случае «агрессии» России
- Калининград. Архивное фото / © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Они стремятся выставить нашу страну, наши вооружённые силы «противником номер один» — и все эти высказывания делаются ради этого», — считает Хатылев.
Как отметил эксперт, за этим нужно видеть главное — Соединённые Штаты могут готовить перевооружение своих ядерных сил.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление Харригяна.