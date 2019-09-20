Жертвами тропического шторма «Имельда» в Техасе стали два человека

В результате обрушившегося на Техас тропического шторма «Имельда» погибли два человека, сообщает Associated Press.

В настоящее время в пострадавших районах ведётся поисково-спасательная операция.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер сообщил, что окраины города оказались затоплены.

В связи с непогодой более 900 рейсов было отменено или задержано.

Ранее в США предупредили об усилении ветра до 160 км/ч в связи с ураганом «Умберто» в Атлантическом океане, который находится на расстоянии 895 км от Бермудских островов.

1 сентября на Багамы обрушился ураган «Дориан». В результате удара стихии погибли по меньшей мере 50 человек.