Жертвами тропического шторма «Имельда» в Техасе стали два человека

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В результате обрушившегося на Техас тропического шторма «Имельда» погибли два человека, сообщает Associated Press.
Жертвами тропического шторма «Имельда» в Техасе стали два человека
  • Reuters
  • © @kingjames.daniel

В настоящее время в пострадавших районах ведётся поисково-спасательная операция.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер сообщил, что окраины города оказались затоплены.

В связи с непогодой более 900 рейсов было отменено или задержано.

Ранее в США предупредили об усилении ветра до 160 км/ч в связи с ураганом «Умберто» в Атлантическом океане, который находится на расстоянии 895 км от Бермудских островов.

1 сентября на Багамы обрушился ураган «Дориан». В результате удара стихии погибли по меньшей мере 50 человек.

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