Абэ примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Ёсихиду Сугу.

«Премьер-министр Абэ с 23 по 26 сентября посетит Нью-Йорк, а с 26 по 28 сентября — Бельгию, Брюссель. В Нью-Йорке он выступит на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представит вклад нашей страны в решение мировых проблем», — сказал он.

Вместе с этим Суга добавил, что Абэ встретится на полях Генассамблеи с президентом США Дональдом Трампом и иранским лидером Хасаном Рухани.

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 20 сентября совершит визит в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.