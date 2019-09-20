В Сирии сообщили о блокировке боевиками гумкоридора к КПП «Абу-эд-Духур»

Бригадный генерал сирийской армии Набиль Абдулла сообщил, что боевики антиправительственных группировок в сирийской провинции Идлиб на севере Сирии не выпускают местных жителей на подконтрольные правительству территории.

«По данным разведки, очень много людей хотят покинуть эту зону, но находящиеся в Идлибе террористические группировки блокируют работу гуманитарного коридора», — цитирует РИА Новости Набиля Абдуллу.

По его словам, дороги, которые ведут к пункту пропуска «перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать», он заявил, что, «боевики прикрываются мирными жителями, используют их как живой щит».

Отмечается, что пункт пропуска «Абу-эд-Духур» был вновь открыт открыт 13 сентября. Как уточняется, открытие состоялось по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) с тесном взаимодействии с сирийской стороной.

Ранее ФАН сообщало, что отрудники ЦПВС выдали школьные наборы жителям города Дума.