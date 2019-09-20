Лавров: Россия продолжит продвигать объединительную повестку дня

Глава российского МИД Сергей Лавров написал в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», что Россия намерена продолжить продвигать положительную повестку дня.

Текст статьи размещён на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Что касается России, то мы продолжим продвигать положительную, объединительную повестку дня, ориентированную на стирание старых и недопущение появления новых разделительных линий», — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что Россия выдвинула инициативы в таких областях, как предотвращение гонки вооружений в космосе, создание работоспособных механизмов противодействия терроризму, в том числе химическому и биологическому, согласование практических мер по недопущению использования киберпространства для подрыва безопасности любого государства или для реализации иных преступных замыслов.

Ранее Лавров и исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор подписали меморандум о взаимопонимании между правительством России и ЮНИСЕФ.