Лавров: Россия продолжит продвигать объединительную повестку дня
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«Что касается России, то мы продолжим продвигать положительную, объединительную повестку дня, ориентированную на стирание старых и недопущение появления новых разделительных линий», — заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что Россия выдвинула инициативы в таких областях, как предотвращение гонки вооружений в космосе, создание работоспособных механизмов противодействия терроризму, в том числе химическому и биологическому, согласование практических мер по недопущению использования киберпространства для подрыва безопасности любого государства или для реализации иных преступных замыслов.
Ранее Лавров и исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор подписали меморандум о взаимопонимании между правительством России и ЮНИСЕФ.