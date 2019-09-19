НАТО исправило статью с несуществующим «морем Азимова»

Североатлантический альянс исправил ошибку в своей публикации о морской безопасности, в которой Азовское море было названо «море Азимова».

Соответствующий материал опубликован на сайте НАТО. В статье альянс ссылается на морского эксперта при организации Пола Бэкли, выпускника Военно-морской академии США.

В публикации говорилось, что «события в Персидском заливе и море Азимова продемонстрировали необходимость военно-морской мощи».

Позднее в статью были внесены изменения и «море Азимова» было заменено на Азовское море.

Вместе с тем авторы не уточняют, какие именно «события» продемонстрировали необходимость «военно-морской мощи» для НАТО.

В 2017 году президент США Дональд Трамп во время выступления в ООН перед лидерами государств Африканского континента в своей речи упомянул несуществующую страну Намбию.