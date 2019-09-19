НАТО исправило статью с несуществующим «морем Азимова»
- Reuters
Соответствующий материал опубликован на сайте НАТО. В статье альянс ссылается на морского эксперта при организации Пола Бэкли, выпускника Военно-морской академии США.
В публикации говорилось, что «события в Персидском заливе и море Азимова продемонстрировали необходимость военно-морской мощи».
Позднее в статью были внесены изменения и «море Азимова» было заменено на Азовское море.
Вместе с тем авторы не уточняют, какие именно «события» продемонстрировали необходимость «военно-морской мощи» для НАТО.
В 2017 году президент США Дональд Трамп во время выступления в ООН перед лидерами государств Африканского континента в своей речи упомянул несуществующую страну Намбию.