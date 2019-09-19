Монетарный регулятор Гонконга понизил базовую ставку
Об этом говорится на его сайте.
Отмечается, что ставка была понижена до 2,25%.
«Управление кредитно-денежного обращения Гонконга объявляет, что базовая ставка в соответствии с предустановленной схемой понижается на 25 процентных пунктов до 2,25% годовых», — указывается в заявлении.
Регулятор подчеркнул, что соответствующее распоряжение о понижении базовой ставки обусловлено тем, что ранее Федеральная резервная система США приняла решение снизить базовую ставку.