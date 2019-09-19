Монетарный регулятор Гонконга понизил базовую ставку

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Монетарный регулятор Гонконга вслед за ФРС США понизил базовую ставку на 25 процентных пунктов.

Об этом говорится на его сайте.

Отмечается, что ставка была понижена до 2,25%.

«Управление кредитно-денежного обращения Гонконга объявляет, что базовая ставка в соответствии с предустановленной схемой понижается на 25 процентных пунктов до 2,25% годовых», — указывается в заявлении.

Регулятор подчеркнул, что соответствующее распоряжение о понижении базовой ставки обусловлено тем, что ранее Федеральная резервная система США приняла решение снизить базовую ставку.

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