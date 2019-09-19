Монетарный регулятор Гонконга понизил базовую ставку

Монетарный регулятор Гонконга вслед за ФРС США понизил базовую ставку на 25 процентных пунктов.

Об этом говорится на его сайте.

Отмечается, что ставка была понижена до 2,25%.

«Управление кредитно-денежного обращения Гонконга объявляет, что базовая ставка в соответствии с предустановленной схемой понижается на 25 процентных пунктов до 2,25% годовых», — указывается в заявлении.

Регулятор подчеркнул, что соответствующее распоряжение о понижении базовой ставки обусловлено тем, что ранее Федеральная резервная система США приняла решение снизить базовую ставку.