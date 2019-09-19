Помпео высказался по поводу возможности выдачи виз Рухани и Зарифу

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Госсекретарь США Майк Помпео высказался по поводу возможности предоставления американских виз президенту Ирана Хасану Рухани и иранскому министру иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу

«Мы не обсуждаем выдачу или отказ в выдаче визы. Я скажу вот что: если вы связаны с иностранной террористической организацией, то, я не знаю, мне кажется, что было бы обоснованным задуматься над тем, не следует ли запретить вам участвовать во встрече, на которой будет обсуждаться мир», — цитирует его ТАСС.

Помпео отметил, что во время его встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сам глава всемирной организации сказал ему, что Иран в прошлом нарушал устав ООН, а также международное право.

Соответствующее заявление глава американской дипломатии сделал во время беседы с журналистами, сопровождающими его в поездке в Джидду.

Ранее Гутерреш заявил, что ООН находится в контакте с властями США по вопросу выдачи американской визы Рухани и Зарифу, так как иранская делегация планирует посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

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