Меркель заявила, что видит возможность организованного брексита

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что всё ещё видит возможности для организованного брексита и выступает за подписание соглашения между Великобританией и Евросоюзом.
Меркель заявила, что видит возможность организованного брексита
  • Reuters

«Я повторяю то, что я уже говорила в ходе визита (премьер-министра Великобритании) Бориса Джонсона: я всё ещё вижу возможности для организованного брексита. Этому были посвящены и переговоры с (главой Еврокомиссии) Жан-Клодом Юнкером. Я не ждала, что визит в Люксембург сразу обеспечит решение, но очень хорошо, что разговор друг с другом состоялся», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что Германия готова к неорганизованному выходу Британии из ЕС, но отметила, что предпочла бы организованный.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и Брюссель имеют хорошие шансы на заключение сделки по брекситу.

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