Российские военные провели новую гуманитарную акцию в Сирии

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели новую гуманитарную акцию, передаёт ФАН.

Продовольствие и другие необходимые вещи переданы жителям населённого пункта Арбин в окрестностях Дамаска.

В общей сложности представители ЦПВС раздали 500 продовольственных корзин и 50 школьных наборов для учеников начальных классов.

Как заявил глава администрации города Ратиб Шахрур, в Восточную Гуту, в том числе в Арбин, постепенно возвращаются люди. На данный момент в поселении проживают около 50 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЦПВС передали гуманитарную помощь беженцам из провинции Идлиб и города Хама.