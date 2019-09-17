Российские военные провели новую гуманитарную акцию в Сирии

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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели новую гуманитарную акцию, передаёт ФАН.
Российские военные провели новую гуманитарную акцию в Сирии
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Продовольствие и другие необходимые вещи переданы жителям населённого пункта Арбин в окрестностях Дамаска.

В общей сложности представители ЦПВС раздали 500 продовольственных корзин и 50 школьных наборов для учеников начальных классов.

Как заявил глава администрации города Ратиб Шахрур, в Восточную Гуту, в том числе в Арбин, постепенно возвращаются люди. На данный момент в поселении проживают около 50 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЦПВС передали гуманитарную помощь беженцам из провинции Идлиб и города Хама.

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