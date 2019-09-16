Посол Франции: «нормандская четвёрка» встретится только после ГА ООН
- РИА Новости
«Встреча наших президентов возможна, но только после Генассамблеи ООН», — заявила она.
По словам французского посла, вопрос проведения саммита ещё обсуждается.
Также она отметила, что дипломатические советники лидеров Франции, ФРГ, России и Украины находятся в постоянном контакте по этому вопросу.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в октябре.