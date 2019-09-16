Посол Франции: «нормандская четвёрка» встретится только после ГА ООН

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Посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что встреча президентов стран — участников нормандского формата возможна лишь после заседания Генассамблеи ООН. Об этом информирует ТАСС.
Посол Франции: «нормандская четвёрка» встретится только после ГА ООН
  • РИА Новости

«Встреча наших президентов возможна, но только после Генассамблеи ООН», — заявила она.

По словам французского посла, вопрос проведения саммита ещё обсуждается. 

Также она отметила, что дипломатические советники лидеров Франции, ФРГ, России и Украины находятся в постоянном контакте по этому вопросу.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в октябре.

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