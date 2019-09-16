Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг критике попытки Парламентской ассамблеи Совета Европы провести мониторинг соблюдения прав полов в России, предложив вместо этого заняться подготовкой модельных законов, пишет РИА Новости.
Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»
  • © State Duma Russia
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Соответствующее заявление парламентарий сделал в понедельник, 16 сентября, в ходе общения с председателем сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой в Ташкенте.

«Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, куда мы вернулись по просьбе большинства стран, входящих в Совет Европы, там отсутствует гармония (законодательства. — RT)», — сказал он.

Он отметил, что там «занимаются мониторингом, политической деятельностью».

Володин назвал правильным отстаивание политических прав, однако подчеркнул, что парламентская структура в первую очередь должна заниматься вопросами гармонизации законодательства.

«Последний мониторинг, о котором шла речь в ПАСЕ в отношении Российской Федерации, предусматривает мониторинг нашей страны на наличие полов и защиты их интересов. Вдумайтесь! Не учитывают ни культуру, ни традиции, ни историю, ни законы. Всё это перечеркивают... Стыдобища сплошная», — заявил он.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий России в полном объёме.

В январе в СЕ отмечали, что лишение российской стороны голоса в ПАСЕ создало кризис в организации

Эксперт Александр Гусев в беседе с Nation News оценил данное заявление. 

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