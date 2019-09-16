СМИ: глава Nissan ушёл в отставку

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Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушёл в отставку. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

По данным РИА Новости, отставку директора связывают с необходимостью улучшения показателей прибыли компании. Кроме того, новому главе Nissan предстоит восстанавливать партнёрские отношения с Renault.

Временно исполняющим обязанности главы корпорации стал член советов директоров Nissan и Renault Ясухиро Ямаути.

Ранее в Nissan было проведено расследование, которое показало, что Саикава необоснованно получил около $430 тыс. в качестве премии.

Отмечается, что это уже не первый случай отставки представителя высшего руководства Nissan. Так, в апреле из совета директоров был исключён бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон. Его обвиняли в финансовых махинациях и сокрытии доходов. 

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