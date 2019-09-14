Трамп сообщил о переговорах с Нетаньяху по договору об обороне

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Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность заключения соглашения о взаимной обороне между американской и израильской сторонами.
Трамп сообщил о переговорах с Нетаньяху по договору об обороне
  • Reuters

Об этом он написал в своём Twitter.

«Я сегодня разговаривал по телефону с премьер-министром Нетаньяху, обсуждалась возможность продвижения ситуации со взаимным оборонным соглашением между США и Израилем, которое ещё больше укрепило бы потрясающий союз», — заявил он.

По словам Трампа, он с нетерпением ждёт продолжения этих переговоров после выборов в Израиле.

Трамп добавил, что он встретится с израильской стороной в ООН в конце сентября.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Израиль не шпионит за США.

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