Во Франции задержали 18 человек на митинге «жёлтых жилетов»

Во французском городе Нант сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек на манифестации движения «жёлтых жилетов».

Об этом сообщает региональное подразделение полиции на своей странице в Twitter.

«С учётом высокого риска действий насильственного характера в Нанте сегодня во второй половине дня было произведено 18 задержаний в рамках превентивного контроля», — указывается в заявлении.

[#Acte44] Face au risque important d’actions violentes dans le centre-ville de #Nantes cet après-midi, 18 interpellations ont été effectuées par nos services lors de contrôles préventifs.

Découverte de mortiers rue de Gigant.

Saisie d'1 centaine de parapluies & d'1 extincteur. pic.twitter.com/BLrQRSWQw4 — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 14 сентября 2019 г.

Уточняется, что в ходе проверок сотрудники полиции изъяли около сотни зонтов и один огнетушитель.

14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста.

RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.