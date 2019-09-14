Во Франции задержали 18 человек на митинге «жёлтых жилетов»

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Во французском городе Нант сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек на манифестации движения «жёлтых жилетов».
Во Франции задержали 18 человек на митинге «жёлтых жилетов»
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Об этом сообщает региональное подразделение полиции на своей странице в Twitter.

«С учётом высокого риска действий насильственного характера в Нанте сегодня во второй половине дня было произведено 18 задержаний в рамках превентивного контроля», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в ходе проверок сотрудники полиции изъяли около сотни зонтов и один огнетушитель.

14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста.

RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.

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