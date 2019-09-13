Турция не исключила саммита по САР с Россией, ФРГ и Францией в октябре

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность проведения в октябре саммита по Сирии с лидерами России, Германии и Франции.
Турция не исключила саммита по САР с Россией, ФРГ и Францией в октябре
  • Reuters

Об этом сообщает NTV.

По словам президента, планируется также провести саммит в Анкаре с представителями России и Ирана, в ходе которого могут обсудить вопросы урегулирования в САР.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.

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