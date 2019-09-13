Турция не исключила саммита по САР с Россией, ФРГ и Францией в октябре
- Reuters
Об этом сообщает NTV.
По словам президента, планируется также провести саммит в Анкаре с представителями России и Ирана, в ходе которого могут обсудить вопросы урегулирования в САР.
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.