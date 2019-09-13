Жертвами пожара в больнице Рио-де-Жанейро стали десять человек

По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара, который произошёл в больнице Рио-де-Жанейро. По предварительным данным, возгорание могло быть спровоцировано коротким замыканием в генераторе.

Xinhua/Xinhua

globallookpress.com

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пожарную службу бразильского города. «Около 90 пациентов были переведены в другие медицинские учреждения», — отметили в спасательном ведомстве. По словам свидетелей происшествия, дым распространился по зданию очень быстро. По факту пожара будет проведено расследование. Ранее один человек погиб, более 70 пострадали в результате пожара в одной из больниц города Дюссельдорфа.