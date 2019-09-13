Жертвами пожара в больнице Рио-де-Жанейро стали десять человек
- Xinhua/Xinhua
- globallookpress.com
Об этом сообщает AFP со ссылкой на пожарную службу бразильского города.
«Около 90 пациентов были переведены в другие медицинские учреждения», — отметили в спасательном ведомстве.
По словам свидетелей происшествия, дым распространился по зданию очень быстро.
По факту пожара будет проведено расследование.
Ранее один человек погиб, более 70 пострадали в результате пожара в одной из больниц города Дюссельдорфа.