Жертвами пожара в больнице Рио-де-Жанейро стали десять человек

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По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара, который произошёл в больнице Рио-де-Жанейро. По предварительным данным, возгорание могло быть спровоцировано коротким замыканием в генераторе.
Жертвами пожара в больнице Рио-де-Жанейро стали десять человек
  • Xinhua/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пожарную службу бразильского города.

«Около 90 пациентов были переведены в другие медицинские учреждения», — отметили в спасательном ведомстве.

По словам свидетелей происшествия, дым распространился по зданию очень быстро.

По факту пожара будет проведено расследование.

Ранее один человек погиб, более 70 пострадали в результате пожара в одной из больниц города Дюссельдорфа.

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