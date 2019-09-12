СМИ: Четыре человека погибли в результате взрыва автобуса в Турции

В результате взрыва микроавтобуса в провинции Диярбакыр четыре человека погибли, ещё 13 получили ранения.

«Взрывные устройства, установленные террористами Рабочей партии Курдистана (РПК), подорвались в четверг на дороге во время проезда микроавтобуса с гражданскими лицами», — говорится в сообщении газеты Daily Sabah.

Согласно её данным, по меньшей мере четыре человека погибли и ещё 13 получили ранения. Пострадавших перевезли в медучреждения города Кулп.

Уточняется, что на месте ЧП работают полицейские.

Ранее в результате взрыва автомобиля в турецком города Рейханлы в приграничной с Сирией провинции Хатай погибли три человека. Сообщалось, что инцидент может быть связан с терроризмом.