Эксперт прокомментировал заявление Меркель о США и Европе

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Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Соединённые Штаты больше не будут автоматически защищать Европу.
Эксперт прокомментировал заявление Меркель о США и Европе
  • Reuters

Как считает эксперт, эти высказывания носят превентивный характер.

«Вся политика Германии последних 70 лет, вся политика безопасности строилась на том, что Германия занималась раскруткой своей экономики, а в вопросах безопасности полагалась на Америку», — напомнил он.

По его мнению, Меркель понимает, что Вашингтон меняет свою стратегию в Европе, и хочет начать серьёзную дискуссию по этому поводу.

Ранее канцлер Германии заявила, что Европе следует стараться обеспечивать свою безопасность самостоятельно.

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