Эксперт прокомментировал заявление Меркель о США и Европе
- Reuters
Как считает эксперт, эти высказывания носят превентивный характер.
«Вся политика Германии последних 70 лет, вся политика безопасности строилась на том, что Германия занималась раскруткой своей экономики, а в вопросах безопасности полагалась на Америку», — напомнил он.
По его мнению, Меркель понимает, что Вашингтон меняет свою стратегию в Европе, и хочет начать серьёзную дискуссию по этому поводу.
Ранее канцлер Германии заявила, что Европе следует стараться обеспечивать свою безопасность самостоятельно.