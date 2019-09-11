Эксперт прокомментировал заявление Меркель о США и Европе

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Соединённые Штаты больше не будут автоматически защищать Европу.

Как считает эксперт, эти высказывания носят превентивный характер.

«Вся политика Германии последних 70 лет, вся политика безопасности строилась на том, что Германия занималась раскруткой своей экономики, а в вопросах безопасности полагалась на Америку», — напомнил он.

По его мнению, Меркель понимает, что Вашингтон меняет свою стратегию в Европе, и хочет начать серьёзную дискуссию по этому поводу.

Ранее канцлер Германии заявила, что Европе следует стараться обеспечивать свою безопасность самостоятельно.