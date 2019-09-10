В Госдуме оценили перспективы отношений России и ЕС

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Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы отношений России и Евросоюза.
В Госдуме оценили перспективы отношений России и ЕС
  • РИА Новости

«Последние события говорят о том, что европейцы настроены на позитив в отношениях с Россией. Как известно, Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы по просьбе большинства государств-членов», — заявил он.

По его словам, это свидетельствует о том, что большинство государств Европы нацелены на конструктивное взаимодействие с Москвой.

Как считает Морозов, перспективы отношений России и ЕС имеют положительную динамику.

«Последние тенденции демонстрируют понимание европейцев, что мы очень тесно связаны друг с другом по разным направлениям — и культурно, и экономически, и исторически», — добавил он.

Ранее ведущий сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с Nation News оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о европейском будущем России.

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