Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией
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- РИА Новости
По его словам, ситуация с французским гражданином была «неудовлетворительная», поэтому Париж будет внимательно относиться к тому, чтобы основные права Дельпаля соблюдались.
Глава МИД Франции отметил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Я говорил, что это такой шип, заноза в наших отношениях», — сказал он.
В августе Мосгорсуд перевёл Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Он был помещён под стражу в феврале, как и основатель Baring Vostok Майкл Калви.