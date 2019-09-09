Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, назвав его дело занозой в отношениях с Россией.
Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией
  • ©Илья Питалев
  • РИА Новости

По его словам, ситуация с французским гражданином была «неудовлетворительная», поэтому Париж будет внимательно относиться к тому, чтобы основные права Дельпаля соблюдались.

Глава МИД Франции отметил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Я говорил, что это такой шип, заноза в наших отношениях», — сказал он.

В августе Мосгорсуд перевёл Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.

Он был помещён под стражу в феврале, как и основатель Baring Vostok Майкл Калви. 

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