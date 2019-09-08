На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек

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Папа Римский Франциск провёл на Мадагаскаре торжественную мессу, послушать которую собралось около миллиона человек.
На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек
  • Reuters

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Ватикана.

Месса прошла на поле в пригороде Антананариву.

В своей речи Франциск призвал строить современный мир на принципах братства и солидарности и осудил стремление потребительского общества к накопительству, которое ведёт к эгоизму и потере человеком моральных ориентиров. 

Он отметил, что человечество должно жить в «полном уважении к земле и её дарам и не допускать любой формы эксплуатации». 

Перед визитом на Мадагаскар Папа Римский посетил Мозамбик, а закончит свой визит в Африку на Маврикии.

Ранее Папа Римский обратился к журналистам с просьбой быть смиренными.

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