На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек

Папа Римский Франциск провёл на Мадагаскаре торжественную мессу, послушать которую собралось около миллиона человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Ватикана.

Месса прошла на поле в пригороде Антананариву.

В своей речи Франциск призвал строить современный мир на принципах братства и солидарности и осудил стремление потребительского общества к накопительству, которое ведёт к эгоизму и потере человеком моральных ориентиров.

Он отметил, что человечество должно жить в «полном уважении к земле и её дарам и не допускать любой формы эксплуатации».

Перед визитом на Мадагаскар Папа Римский посетил Мозамбик, а закончит свой визит в Африку на Маврикии.

Ранее Папа Римский обратился к журналистам с просьбой быть смиренными.