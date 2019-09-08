На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек
- Reuters
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Ватикана.
Месса прошла на поле в пригороде Антананариву.
В своей речи Франциск призвал строить современный мир на принципах братства и солидарности и осудил стремление потребительского общества к накопительству, которое ведёт к эгоизму и потере человеком моральных ориентиров.
Он отметил, что человечество должно жить в «полном уважении к земле и её дарам и не допускать любой формы эксплуатации».
Перед визитом на Мадагаскар Папа Римский посетил Мозамбик, а закончит свой визит в Африку на Маврикии.
Ранее Папа Римский обратился к журналистам с просьбой быть смиренными.