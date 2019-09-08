Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
- Reuters
Как пишет The Jerusalem Post, Нетаньяху оговорился во время выступления на заседании правительства. Ошибка попала в телеэфир.
«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — приводит «Гаарец» слова Нетаньяху.
Отмечается, что израильского премьера поправили, а он улыбнулся, отметив, что просто проверял, обращают ли на его речь внимание.
Британский политик Борис Джонсон является премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года. Борис Ельцин возглавлял Российскую Федерацию с 1991 по 1999 год, он умер в 2007 году.
Ранее Нетаньяху назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «антисемитским диктатором» и пожаловался на ежедневный троллинг с его стороны.