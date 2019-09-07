Африканский союз восстановил членство Судана в организации

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Африканский союз (АС) восстановил членство Судана в организации после формирования в стране гражданского правительства.

«Совет мира и безопасности Африканского союза... сегодня (в пятницу, 6 сентября. — RT) на своем 875-м заседании решил отменить приостановку участия Судана в деятельности АС после того, как Судан сформировал гражданское правительство», — приводит РИА Новости слова представителя правительства страны.

Ранее новый премьер-министр Судана Абдулла Хамдук объявил состав обновлённого правительства страны, в который вошли 25 министров. Главой МИД впервые в истории арабского мира назначена женщина — Асма Абдалла.

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