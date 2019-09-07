Мадуро не намерен вести диалог с оппозицией из-за ситуации с Эссекибо

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не будет вести переговоров с оппозицией до тех пор, пока её лидер Хуан Гуаидо не изменит свою позицию по региону Эссекибо.

«Я поручил Хорхе Родригесу как главе группы по переговорам обратиться к оппозиции с предложением, чтобы она ясно выразилась по теме Эссекибо и быстро. Мы вышли из-за стола переговоров из-за бойкота и мер экономической блокады и преследования, из-за протеста», — приводит РИА Новости слова Мадуро.

Глава Венесуэлы также заявил, что не вернётся за стол переговоров до тех пор, пока Гуаидо не изменит свою позицию по продаже региона Эссекибо.

Власти Венесуэлы ранее сообщали о попытке оппозиционных сил передать этот регион во владение транснациональных корпораций.

В августе Гуаидо сообщил о начале усиления давления на режим Мадуро и призвал жителей страны выйти на уличные митинги.

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