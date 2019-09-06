Косачёв рассказал о встрече с американским сенатором

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв рассказал, что встреча с американским сенатором от штата Юта Майком Ли прошла в откровенном и доброжелательном ключе.
Косачёв рассказал о встрече с американским сенатором
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Беседа прошла значительно лучше, чем я ожидал. Она была действительно откровенной, выдержана в доброжелательном ключе. Не было попыток нравоучительства, менторства, которые мы иногда видим со стороны наших американских коллег», — цитирует Косачёва ТАСС.

Он отметил, что собеседникам удалось выслушать друг друга и договориться о поддержании контактов.

«У нас состоялся весьма непростой, но очень открытый, откровенный и в силу этого крайне полезный разговор. Мы констатировали, что отношения между нашими странами находятся на нижайшей точке за последние десятилетия и что это вызывает взаимную тревогу», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее газета Politico сообщала, что американский сенатор-республиканец Майк Ли получил российскую визу и посетит Россию с 5 по 8 сентября для встречи с предпринимателями и послом США Джоном Хантсманом.

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