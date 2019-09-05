США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

Короткая ссылка
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении командования Военно-воздушных сил США в Европе.

«Самолёт B-52 Stratofortress, лётчики-резервисты и вспомогательное оборудование из 307-го бомбардировочного крыла с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) прибыли на базу Королевских ВВС в Фэрфорде, Англия», — цитирует сообщение Интерфакс. 

Отмечается, что американские военные поучаствуют в учениях Ample Strike 19, Cobra Warrier и в мероприятиях, приуроченных ко Дням НАТО.

В командовании добавили, что планируются совместные тренировочные полёты с другими самолётами США и союзниками в целях совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации.

В мае американские бомбардировщики B-52 прибыли на базу США в Катар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить