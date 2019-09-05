США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.

Об этом говорится в сообщении командования Военно-воздушных сил США в Европе.

«Самолёт B-52 Stratofortress, лётчики-резервисты и вспомогательное оборудование из 307-го бомбардировочного крыла с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) прибыли на базу Королевских ВВС в Фэрфорде, Англия», — цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что американские военные поучаствуют в учениях Ample Strike 19, Cobra Warrier и в мероприятиях, приуроченных ко Дням НАТО.

В командовании добавили, что планируются совместные тренировочные полёты с другими самолётами США и союзниками в целях совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации.

В мае американские бомбардировщики B-52 прибыли на базу США в Катар.