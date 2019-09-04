Эксперт оценил перспективы отношений России и Индии

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Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Дипломатической академии МИД России Андрей Володин в беседе с радио Sputnik оценил перспективы отношений России и Индии.
Эксперт оценил перспективы отношений России и Индии
  • Reuters

«Сейчас между нашими странами действительно открываются новые перспективы. И это не парадная фраза. Я думаю, что она передаёт содержание наших новых отношений в будущем», — заявил он.

По его словам, наступают новые времена и геополитический фон начинает создавать новые условия для развития сотрудничества.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии.

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