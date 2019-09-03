В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Монголии

Короткая ссылка
Первый зампред председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН оценил перспективы сотрудничества России и Монголии.
В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Монголии
  • РИА Новости

«У нас есть возможности для экономического и приграничного сотрудничества. Кроме того, нельзя недооценивать возможности гуманитарного сотрудничества, начиная с образовательной среды и заканчивая культурными проектами в сфере искусства», — заявил он.

По его словам, все ключевые политические силы двух стран выступают за сближение, взаимопонимание и тесное сотрудничество.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Улан-Батор с визитом, который приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск над японцами в битве на реке Халхин-Гол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить