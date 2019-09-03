В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Монголии

Первый зампред председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН оценил перспективы сотрудничества России и Монголии.

«У нас есть возможности для экономического и приграничного сотрудничества. Кроме того, нельзя недооценивать возможности гуманитарного сотрудничества, начиная с образовательной среды и заканчивая культурными проектами в сфере искусства», — заявил он.

По его словам, все ключевые политические силы двух стран выступают за сближение, взаимопонимание и тесное сотрудничество.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Улан-Батор с визитом, который приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск над японцами в битве на реке Халхин-Гол.