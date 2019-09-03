Главы МИД Китая и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Министры иностранных дел Китая и КНДР Ван И и Ли Ён Хо в ходе встречи договорились об укреплении дружественных отношений между двумя странами и тесном сотрудничестве для решения проблем Корейского полуострова.

В сообщении МИД Китая говорится, что стороны провели «глубокий обмен мнениями» относительно ситуации на Корейском полуострове и проинформировали друг друга об изменениях в данном вопросе. 

«Стороны согласились продолжить поддерживать тесные контакты по этому вопросу, а также вносить больший вклад в поддержание регионального мира и стабильности», — цитирует РИА Новости МИД.

Также Ван И заявил, что «непоколебимым курсом» Пекина является защита, укрепление и развитие дружественных отношений и сотрудничества с КНДР.

Ранее СМИ сообщили о решении КНДР не направлять главу МИД на предстоящую сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить