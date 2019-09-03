Главы МИД Китая и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове
В сообщении МИД Китая говорится, что стороны провели «глубокий обмен мнениями» относительно ситуации на Корейском полуострове и проинформировали друг друга об изменениях в данном вопросе.
«Стороны согласились продолжить поддерживать тесные контакты по этому вопросу, а также вносить больший вклад в поддержание регионального мира и стабильности», — цитирует РИА Новости МИД.
Также Ван И заявил, что «непоколебимым курсом» Пекина является защита, укрепление и развитие дружественных отношений и сотрудничества с КНДР.
Ранее СМИ сообщили о решении КНДР не направлять главу МИД на предстоящую сессию Генеральной Ассамблеи ООН.