Помпео встретится с генсеком НАТО

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Госсекретарь США Майк Помпео встретится 3 сентября в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Они обсудят текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящим встречам, включая следующую встречу министров иностранных дел стран НАТО и встречу лидеров государств — членов НАТО в декабре», — приводит ТАСС слова представителя Североатлантического альянса.

Отмечается, что они также обсудят мирный процесс и миссию НАТО в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности. 

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