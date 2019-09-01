Трамп прокомментировал приход урагана «Дориан» на Багамские острова

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал приход урагана «Дориан» на Багамские острова.

«Молитесь за людей на Багамах. Острова подверглись удару стихии, какого не было никогда прежде, категория 5. Почти 200 миль в час (320 км/ч. — RT)», — написал он.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов.

В Национальном центре по наблюдению за ураганами США сообщали, что «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории.

31 августа Трамп заявил, что ряд американских штатов могут пострадать от урагана «Дориан» серьёзнее, чем ожидалось изначально.