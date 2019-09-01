Напавший с ножом на людей во Франции употреблял наркотики

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Французский прокурор Николя Жаке заявил, что напавший на людей около города Лион иммигрант из Афганистана употреблял наркотики.
Напавший с ножом на людей во Франции употреблял наркотики
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом Жаке сказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, мужчина признался в употреблении наркотических средств в больших количествах. Данную информацию позднее подтвердил токсикологический анализ.

Отмечается, что злоумышленник также утверждал, что слышал голоса в своей голове.

«Во время первого допроса, в ходе которого нападавший частично признал произошедшее, он заявил, что не помнит точно, что произошло с первых минут нападения. Он сказал, что является мусульманином и что около полудня услышал голоса, оскорблявшие бога и приказавшие ему убивать», — отметил Жаке.

Также прокурор отметил, что изначально нападавший принял свою первую жертву за другого мужчину, с которым был в ссоре несколько лет назад. Все последующие показания задержанного были путаными и непоследовательными.

Уточняется, что мужчина прошёл экспертизу у психиатра, диагностировавшего психоз, который сопровождался «параноидальным бредом, касающимся различных тематик, в том числе мистической и религиозной».

Ранее в результате нападения на станции метро в коммуне Виллёрбан рядом с французским Лионом один человек погиб и девять пострадали. 

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