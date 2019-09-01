Напавший с ножом на людей во Франции употреблял наркотики

Французский прокурор Николя Жаке заявил, что напавший на людей около города Лион иммигрант из Афганистана употреблял наркотики.

Как сообщает РИА Новости, об этом Жаке сказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, мужчина признался в употреблении наркотических средств в больших количествах. Данную информацию позднее подтвердил токсикологический анализ.

Отмечается, что злоумышленник также утверждал, что слышал голоса в своей голове.

«Во время первого допроса, в ходе которого нападавший частично признал произошедшее, он заявил, что не помнит точно, что произошло с первых минут нападения. Он сказал, что является мусульманином и что около полудня услышал голоса, оскорблявшие бога и приказавшие ему убивать», — отметил Жаке.

Также прокурор отметил, что изначально нападавший принял свою первую жертву за другого мужчину, с которым был в ссоре несколько лет назад. Все последующие показания задержанного были путаными и непоследовательными.

Уточняется, что мужчина прошёл экспертизу у психиатра, диагностировавшего психоз, который сопровождался «параноидальным бредом, касающимся различных тематик, в том числе мистической и религиозной».

Ранее в результате нападения на станции метро в коммуне Виллёрбан рядом с французским Лионом один человек погиб и девять пострадали.