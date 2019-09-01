В ФРГ прошли выборы в парламенты двух федеральных земель

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На востоке Германии прошли выборы в парламенты двух федеральных земель.
В ФРГ прошли выборы в парламенты двух федеральных земель
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, голосование состоялось в Бранденбурге и в Саксонии.

Согласно первым данным экзитполов, в Бранденбурге побеждают социал-демократы с 27,5% голосов, за ними идут партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 22,5% и Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 15,5%.

В Саксонии побеждает ХДС (32%), второе место занимает АдГ (27,5%), а на третьем месте идёт Левая партия с 10,5%.

Ранее сообщалось, что партия «Альтернатива для Германии» вышла на первое место в предвыборном рейтинге на востоке ФРГ. 

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