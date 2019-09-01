Консульство России проверяет данные о гибели ребёнка в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребёнка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Алексея Топольского.

Он уточнил, что дипломаты устанавливают все обстоятельства смерти ребёнка.

«Наши сотрудники поддерживают контакт с полицейским управлением и госпиталем города Глостер. Информация о гражданстве ребёнка проверяется», — заявил Топольский.

Ранее CBS сообщил, что у побережья Атлантического океана в американском штате Массачусетс погиб пятилетний ребёнок из России. По данным телеканала, пострадавшего ребёнка вытащил из воды его дед. Мальчик скончался в больнице.