На Филиппинах при крушении самолёта погибли семь человек

На Филиппинах днём в воскресенье, 1 сентября, потерпел крушение небольшой самолёт. Об этом информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на сообщения местных СМИ.

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Отмечается, что, по последним данным, погибли по меньшей мере семь человек. Крушение произошло в населённом пункте Пансол в окрестностях города Каламба. Ранее в Швейцарских Альпах при падении самолёта погибли три человека.