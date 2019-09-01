На Филиппинах при крушении самолёта погибли семь человек
На Филиппинах днём в воскресенье, 1 сентября, потерпел крушение небольшой самолёт. Об этом информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на сообщения местных СМИ.
- © Yang Ke/Xinhua
- globallookpress.com
Отмечается, что, по последним данным, погибли по меньшей мере семь человек.
Крушение произошло в населённом пункте Пансол в окрестностях города Каламба.
Ранее в Швейцарских Альпах при падении самолёта погибли три человека.
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